Ayew ve Soldado Benfica maçı kafilesinde yer aldı
Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Lisbon'a ulaştı. Sarı Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ayew ve Soldado kafilede yer aldı.
Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Lisbon'a ulaştı. Sarı Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ayew ve Soldado kafilede yer aldı.
(Skorer)
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