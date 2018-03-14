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Aykut Kocaman - Fatih Terim rekabetinde 11.maç

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın  çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs  2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon  şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yemişti.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya  gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine  Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.

Terim'in üstünlüğü var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı  galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken  Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5  galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu  dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik  adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in  öğrencileri ise 17 gol kaydetti.

Fenerbahçe'yle 2 galibiyet

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki  Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle  ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle  sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe,  Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da  beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman-Terim rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih   Kulvar   Kocaman'ın takımı   Terim'in takımı   Skor   

27 Eylül 2002 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 0-2

15 Mart 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 1-2

6 Aralık 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 3-1

7 Aralık 2011 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-3

17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-2

22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 2-1

12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 0-0

12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 2-3

16 Aralık 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-2

12 Mayıs 2013 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-1 

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