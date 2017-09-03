Aykut Kocaman: 1.5 ay içinde iyi olacağız

Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli camiaya hem transfer müjdesi verdi hem de şampiyonluğa olan inancını yineledi. Kadroya yeni katılan Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni, Isla, Soldado, Giuliano ve Neto'nun henüz uyum sürecinde olduğunu belirten Kocaman, sisteminin tam olarak oturması için 1.5 aylık zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yolunda bu 1.5 aylık sürecin kritik önem taşıdığını vurgulayan Kocaman, şunları söyledi:

"TAKIMIN KIRILGAN BİR YAPISI VAR"

"Çok karakterli bir futbolcu topluluğumuz var. Bu topluluk başarıyı yakalayacak. Daha tam olarak istediğimiz düzeyde değiliz.

Bundan bir ay önce 2.5 aylık bir süreçten bahsetmiştim. 1.5 ay içinde çok iyi durumda olacağız ama burada önemli bir şey var; o da kazanmak. Kazanmadan bu süreci geçiremeyiz. Takımın kırılgan bir yapısı var. Bu yapı nedeniyle bu süreci ne yapıp ne edip kazanarak geçmek zorundayız.

Bunun için de oynayacağımız her maça çok ciddi bir şekilde odaklanmalıyız. Bu süreci başarıyla geçip gelecek yeni oyuncular ile beraber şampiyon olacağız."

BÜYÜK MAÇLAR 1.5 AYDA BİTECEK

Aykut Kocaman'ın sözünü ettiği süreçte Fenerbahçe, 22 Ekim tarihine dek birbirinden zorlu 6 lig maçına çıkacak. Daha önce Trabzonspor ile oynayan sarı lacivertliler, 22 Ekim tarihine dek Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile de oynayarak, şampiyonluk iddiası bulunan tüm takımlarla karşılaşmış olacak. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile Kadıköy'de mücadele edecek olan sarı lacivertliler, Galatasaray derbisini ise deplasmanda oynayacak.

AYKUT KOCAMAN'IN 'ÇOK KRİTİK' DEDİĞİ 1.5 AYDA F.BAHÇE'NİN OYNANACAĞI MAÇLAR

- 9 Eylül Medipol Başakşehir

- 17 Eylül Aytemiz Alanya (D)

- 23 Eylül Beşiktaş

- 29 Eylül Akhisar Belediye (D)

- 15 Ekim Evkur Yeni Malatya

- 22 Ekim Galatasaray (D)

Hürriyet