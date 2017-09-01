Aykut Kocaman; Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Salih Uçan'a çok şaşırdı

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelirken takım içinde en güvendiği üç oyuncunun kötü performansına çok şaşırdığı ortaya çıktı.

Lige iyi başlayamayan, Avrupa’da ise büyük hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli çalıştırıcının, kurmayları ile yaptığı değerlendirmede, kaleci Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Salih Uçan için “Hiçbirini bıraktığım gibi bulamadım” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Özellikle Volkan Demirel’in üst üste hatalı goller yemesi, Mehmet Topal’ın hem ön liberodaki vasat çizgisi, hem de Vardar deplasmanında stoperdeki başarısız performansı Kocaman’ı sıkıntıya soktu. Aykut Kocaman’ın dönüşü ile birlikte Salih Uçan’ın yeniden eski günlerine döneceği beklentisi de boşa çıkınca “Fenerbahçe’nin hocası en kritik bölgelerde yeni arayışlar içine girmek zorunda kaldı. Kameni’nin de güven vermemesi nedeniyle Volkan’ı kazanmak için elinden geleni yapan Kocaman’ın, ön liberoda Mehmet Topal’ı düşünmediği, bu görevi Mehmet Ekici veya Souza’nın üstleneceği öğrenildi. Salih’de ise gelecek adına hiç ışık göremeyen Kocaman, genç oyuncunun gitmesine onay vermişti.