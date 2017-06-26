Aykut Kocaman; Kjaer, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Aatif'ın gönderilmesini istedi
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam eden Aykut Kocaman yönetimden Kjaer, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Aatif'ın gönderilmesini istedi.
Aykut Kocaman kendisine teklif gelen her futbolcunun satılabileceğini belirtti ve takımdan gitmek isteyen o 4 futbolcuya izin verdi!
İşte detaylar...
Dört yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönen teknik direktör Aykut Kocaman, yöneticilerle yaptığı toplantıda, yeni sezonda nasıl bir takım kuracağını anlattı. İsmi, yaşı ve kariyeri ne olursa olsun hiçbir futbolcunun vazgeçilmez olmadığının altını çizen Kocaman, teklif gelen ve değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini söyledi.
Tam konsantrasyonla mücadele etmesi gerektiğini belirten başarılı teknik adam, bu nedenle, takımdan ayrılmak isteyen futbolculara kolaylık sağlanabileceğini ifade etti. İşte Kocaman'ın gitmesine izin verdiği 4 futbolcu:
Kjaer
Ozan Tufan
Volkan Şen
Aatif
(Hürriyet)
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