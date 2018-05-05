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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara haksızlık olur

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bursaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Akhisarspor karşılamasına Aykut Kocaman'dan yorum geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bursaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Akhisarspor karşılamasına Aykut Kocaman'dan yorum geldi.

Kocaman, Bursaspor'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken, "Galatasaray deplasmanlarda zorlanıyor. Akhisar'a takılma şansları yüksek. Bu olasılığı göz önüne alarak mutlaka kazanmalıyız. Gücümüzü gösterip yarışı sürdürmeliyiz" dedi.

ÇOK AYIP EDERLER

Akhisar, pazar günü ligde lider Galatasaray'la oynadıktan sonra perşembe günü de Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Akigolar'ın hocası Okan Buruk'un, kupa finalini düşünerek Galatasaray'ın karşısına rotasyonlu bir kadro süreceği iddia ediliyor. Akhisar cephesi yalanlasa da sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor. F.Bahçe de söylentilerden hoşnut değil. Teknik direktör Aykut Kocaman, "Eğer Akhisar böyle bir şey yaparsa, şampiyonluk yarışı veren diğer takımlara haksızlık eder. Çok büyük ayıp olur" dedi.

(Fotomaç)

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