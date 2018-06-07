Aykut Kocaman, Ali Koç'tan davet bekliyor

FENERBAHÇE’DE görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Teknik Direktör Aykut Kocaman Star’a konuştu. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Sayın Başkan Ali Koç’tan davet bekliyorum. Şu ana kadar kimse beni aramadı. Bir yıl daha kontratım var. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Parasal yönden zorluk çıkarmam. Tazminat peşinde koşan bir adam profili çizmem” açıklamasını yaptı.

DANANIN KUYRUĞU BUGÜN KOPACAK

Kanarya’da taraftarlarla arasında kopukluk olduğunu kabul etmeyen Kocaman, “Özellikle Osmanlıspor maçından sonraki performansımız bana göre üst düzey. Ligi ikinci bitirdik. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandık. Defansif futbol oynatmıyorum. Ligin en çok gol atan takımıyız. Gitmek veya kalmak, her türlü ihtimale açığım” dedi. Kocaman’ın kaderinin belirleneceği görüşmenin bugün kulüp binasında yapılması bekleniyor.