Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aykut Kocaman, Ali Koç'tan davet bekliyor

Fener’in hocası, “Şu ana kadar kimse beni aramadı. Sayın Ali Koç’tan davet bekliyorum. Bir yıl daha kontratım var ama kal derlerse kalırım, git derlerse de giderim. Parasal yönden zorluk çıkarmam” diye konuştu.

  • StarSpor - Aygün Özipek
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’DE görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Teknik Direktör Aykut Kocaman Star’a konuştu. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Sayın Başkan Ali Koç’tan davet bekliyorum. Şu ana kadar kimse beni aramadı. Bir yıl daha kontratım var. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Parasal yönden zorluk çıkarmam. Tazminat peşinde koşan bir adam profili çizmem” açıklamasını yaptı. 

DANANIN KUYRUĞU BUGÜN KOPACAK

Kanarya’da taraftarlarla arasında kopukluk olduğunu kabul etmeyen Kocaman, “Özellikle Osmanlıspor maçından sonraki performansımız bana göre üst düzey. Ligi ikinci bitirdik. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandık. Defansif futbol oynatmıyorum. Ligin en çok gol atan takımıyız. Gitmek veya kalmak, her türlü ihtimale açığım” dedi. Kocaman’ın kaderinin belirleneceği görüşmenin bugün kulüp binasında yapılması bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA