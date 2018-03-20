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Aykut Kocaman, Ali Koç'un adamlarıyla sürpriz bir görüşme yaptı

Hasan Çetinkaya ile Aykut Kocaman, Ali Koç’un listesinde yer alması beklenen Murat Aşık ve dostlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Buluşmayı haber alan Ali Yıldırım’ın telefonuyla Çetinkaya mekanı terk etti!..

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FENERBAHÇE’DE derbi öncesi yenen akşam yemeği çok konuşulacak… 14 Mart Çarşamba günü Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’le karşı karşıya geldiği saatlerde Çengelköy Rigel Restaurant’ın sürpriz konukları vardı. Restoranın alt katında Aziz Yıldırım’la ters düşen ve arası açık olan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, akşam yemeği yiyordu. Aynı gün akşam yemeği için restoranın üst katında çok önemli misafirler için bir rezervasyon yapılmıştı. Ve Hakan Bilal Kutlualp, yemeğini yediği sırada o sürpriz isimler de bir bir mekana gelmeye başladı.

BAŞINDA KASKET, YAKALAR KALKIK

Önce F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya mekana geldi ve üst kata çıktı. Arkasından gazeteci Orkun Yazgan da bir arkadaşıyla beraber aynı buluşmaya geldi. Onların hemen arkasından gelen kişi ise yemeğin başaktörüydü. Aykut Kocaman başında kasketi ve yakaları kalkık kabanıyla birlikte mekana giriş yaptı. Sanki hiç kimseye fark edilmek istemezcesine hızlı adımlarla üst kata çıktı. Daha sonra bir başka başaktör Murat Aşık geldi. Haziran ayında yapılacak seçimde Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşulan Aşık da masadaki yerini aldı. Son gelen isim ise bir başka gazeteci Gürcan Bilgiç oldu. 

ÇETİNKAYA MASADAN AYRILDI

F.Bahçe’nin çok önemli rakiplerinden biri olan Beşiktaş, Bayern Münih’le oynarken Kocaman rakibi izlemek ve analiz etmek yerine bu önemli yemeği tercih etmişti. Buluşmadan F.Bahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım’ın haberi olunca kıyamet koptu. Ali Yıldırım, menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak hesap sordu ve mekanı terk etmesini istedi. Hasan Çetinkaya da koşar adımlarla oradan uzaklaştı. Diğerlerinin yemek sohbeti ise devam etti. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişmelerden Başkan Aziz Yıldırım’ın bilgisinin olmadığı iddia ediliyor.

(Aksam)

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