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Aykut Kocaman, Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i istiyor

Konyaspor’u çalıştırdığı dönemden beri Altınordu’yu yakından takip eden Aykut Kocaman, İzmir ekibinin genç kalecisine göz dikti.

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Fenerbahçe’nin bu sezon en sorunlu bölgesi kale oldu. Volkan Demirel de Carlos Kameni de yedikleri hatalı gollerle birçok maçta adeta takımı yaktı. Aykut Kocaman, kalede yaşanan bu sorunu uzun vadeli bir şekilde çözmek için kolları sıvadı. Başarılı teknik adam, Konyaspor’u çalıştırdığı dönemden beri Altınordu’yu yakından takip ediyor. İzmir ekibinin yetiştirdiği Türk futbolcularla ilgili bilgi topluyor. Kocaman, artık takibi bırakıp adım atmaya karar verdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, kaleyi 17 yaşındaki Berke Özer’e emanet etmek istiyor.

Volkan Demirel örneği

Altınordu’nun genç file bekçisinin Avrupa’dan da birçok talibi var. Kocaman, Berke’nin önüne güzel bir kariyer planlaması koyarak kendisini ikna etmeyi planlıyor. Başarılı teknik adam, 17 yaşındaki file bekçisini sezon sonunda takıma kazandırıp, ilk senesinde yedek kaleci olarak takıma yavaş yavaş ısındırmayı planlıyor. 2 sezon sonra ise Berke Özer’i Fenerbahçe’nin 1 numarası yapmayı hedefliyor. Volkan Demirel de 20 yaşındayken eldivenleri kapmıştı. Volkan, 15 sene boyunca Sarı- Lacivertliler’in kalesini başarıyla korudu.

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