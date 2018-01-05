Aykut Kocaman: Antalya kampı şampiyonluk yolunda bize güven verecek

İkinci yarı öncesi Antalya’nın Belek bölgesinde yapılacak olan hazırlık kampına büyük önem veren teknik direktörAykut Kocaman, “Çok verimli bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Elbette çok çalışacağız ve disiplini elden bırakmayacağız. İlk yarıdaki eksiklerimizi tespit ettik ve bunları düzeltmek için bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kampın bize şampiyonluk yolunda büyük bir güven vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

(Fanatik)