Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aykut Kocaman: Antalya kampı şampiyonluk yolunda bize güven verecek

İkinci yarı öncesi Antalya’nın Belek bölgesinde yapılacak olan hazırlık kampına büyük önem veren teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İkinci yarı öncesi Antalya’nın Belek bölgesinde yapılacak olan hazırlık kampına büyük önem veren teknik direktörAykut Kocaman, “Çok verimli bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Elbette çok çalışacağız ve disiplini elden bırakmayacağız. İlk yarıdaki eksiklerimizi tespit ettik ve bunları düzeltmek için bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kampın bize şampiyonluk yolunda büyük bir güven vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA