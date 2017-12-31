Aykut Kocaman, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı istiyor

Fenerbahçe'nin sol bek transferi dışında bitirmek istediği bir diğer mevki ise sağ açık. Sarı-Lacivertliler bu mecvki için Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı istiyor. Atletico'da sakatlığının da etkisiyle fazla formna şansı bulamayan Gaitan da ayrılmak istiyor. İlk tercihi ise Boca Juniors'tı.

MENAJERİ DEVREDE

Ancak Boca Juniors, Gaitan'ın ücretinin tamamını karşılamaya yanaşmayınca ibre Fenerbahçe'ye dönmüştü. Gaitan'ın Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü, Atletico Madrid'in ise sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.

MAĞDUR OLMAZSIN!

Gaitan'ın menajeri Iribarren'in de Arjantinli futbolcu ile görüştüğü ve kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinde bulunduğu bildirildi. Menajer Iribarren'in, "Fenerbahçe'de sürekli oynayabilir, kendini bulursun. Maddi açıdan da mağdur olmazsın" dediği belirtildi.

GAİTAN GELİRSE SİSTEM 4-3-3 OLACAK

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Gaitan'ın transferi durumunda Nabil Dirar'ın ortaya sahaya çekileceği ve yeni sistemin 4-3-3 olacağını belirtiyorlar. İlk yarının genelinde 4-2- 3-1 ile oynayan Fenerbahçe zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2 sistemini de kullanmıştı. (Takvim)