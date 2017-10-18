Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Monaco galibiyetini tebrik etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Monaco zaferi ile ilgili yorum yaptı. Teknik adam, Kara Kartal'dan övgü dolu sözlerler bahsetti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü grup maçında Monaco'yu da devirmesi Avrupa'nın gündemine otururken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da bu başarıya kayıtsız kalamadı.
Sarı-Lacivertli ekibin hocası FANATİK'e yaptığı özel açıklamada Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti ve ulaştığı başarıyı övgü dolu sözlerle yorumladı.
Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre; Aykut Kocaman, "Beşiktaş harika bir iş yaptı" derken, şöyle devam etti: "Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş'ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum."
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