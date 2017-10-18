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Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Monaco galibiyetini tebrik etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Monaco zaferi ile ilgili yorum yaptı. Teknik adam, Kara Kartal'dan övgü dolu sözlerler bahsetti.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü grup maçında Monaco'yu da devirmesi Avrupa'nın gündemine otururken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da bu başarıya kayıtsız kalamadı.

Sarı-Lacivertli ekibin hocası FANATİK'e yaptığı özel açıklamada Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti ve ulaştığı başarıyı övgü dolu sözlerle yorumladı.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre; Aykut Kocaman, "Beşiktaş harika bir iş yaptı" derken, şöyle devam etti: "Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş'ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum."

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