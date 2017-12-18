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Aykut Kocaman: Bir formül çıkarmaya çalışacağız

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Aykut Kocaman, değerlendirmelerde bulundu.
 
Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşurken, gelecek hafta Konya'dan 3 puanla dönmek istediklerini dile getirdi.
 
İşte Aykut Kocaman'ın maç sonundaki açıklamaları...
 
''Kağıt üstünde kolay görünen maçlar ama en zor maçlar haline dönebiliyor. Maç başlamadan önce bir takım operasyonlar yapıldı Karabükspor'da. Birçok oyuncu getirilmedi. Bizim takım için de 'Nasıl olsa geçeriz' duygusu oluyor. Maçtan önce düzenli bir başlangıç için konuştuk. Onları sahalarına doğru ittik. Ancak bir an önce skoru alma isteği, 25. - 30. dakikalardan sonra taraftarımızın da isteğiyle oyun düzeni bozuldu. Karabük maça ortak oldu. Takım gücümüz çok zayıfladı. Devrenin sonlarına doğru gol de yiyebilirdik.''
 
''İkinci yarı düzeni sağlamak ve rakibi baskı altına almaktı yapacağımız. İkinci yarının başında gelen golden sonra ortam daha da kolaylaştı. İstediğimizi elde ettik. Ancak Karabükspor oyunu çok fazla ağırlaştırdılar. Ritim yakalamak da zor oluyor. Mücadelelerine saygı gösteriyorum.''
 
''İki stoperin 4. sarı kartı görmeleri bizim için sıkıntı oldu. Geçen haftalarda santraforsuz oynadık, bu sefer de stopersiz oynamayı deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir formül çıkarmaya çalışacağız. Ama temel amacımız Konya'ya gidip, Konya'yı yenmek.''
 
''Ligin 7'si ile, ligin lideri arasında 5 puan var. Uzun zamandır böyle bir lig, en azından ben hatırlamıyorum. Trabzonspor da şampiyonluk için arzulu. 9-10 takım her şeyi yapabilecek gibi görünüyor. Ben puan ortalamasının aşağıya doğru gideceğini düşünüyorum. Genel göstergeler böyle. 5 hafta sonra neler olabileceğini kestirmek zor. Şampiyonluk yarışında dirençli olan, iradesini son nefese kadar götürebilen takım avantaj sağlayacak gibi görünüyor.'' (Sporx)

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