Aykut Kocaman: Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocman maç sonu hakeme tepki gösterdi.

"Çok net gözüken bir şey var. Bizi Beşiktaş maçını yendiğimize pişman ettiler. Geçen haftaki kırmızı kartlara bir şey demedik. Beşiktaş takımını sanki hakem kararıyla yenmişiz gibi hava estirildi. Beşiktaş başkanı 3 gün art arda televizyona çıktı, sonra böyle hakem geldi. Geçen sene Quaresma'yı 3 maç atmayan hakem, bu hakem. Bunların hata olduğunu düşünmüyorum. Bülent Yıldırım'ın niyeti belli oldu hayırlı olsun"