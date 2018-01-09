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Aykut Kocaman Daniel Sturridge'i istiyor

Fenerbahçe, Liverpool'da oynayan milli futbolcu Daniel Sturridge'i kiralamak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Aykut Kocaman'ın transferde önceliğin takımınında görmeyi çok istediği Daniel Sturridge'e verilmesini istediğinden yönetim gözünü İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'un santrforu Sturridge ile ilk görüşme olumlu geçti.

​STURRİDGE OLUMLU YAKLAŞTI

Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak Celtic'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.

KOCAMAN ISRARLA ONU İSTİYOR

Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK

Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyme birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında..

(Takvim)

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