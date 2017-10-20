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Aykut Kocaman derbide Kameni'ye şans vermeyi düşününce Volkan Demirel kriz çıkardı

Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel derbide görev almayacağını öğrenince isyan bayrağını açtı.

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Sezon başında gösterdiği kötü performansın ardından kaleyi yeni transfer Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel derbide sahaya çıkmayı bekliyordu ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman aksi yönde bir karar verdi. Tecrübeli teknik adamın, Kameni'nin yükselen performansından memnun olduğu ve derbide kaleyi Kameni'ye emanet edeceği öğrenildi.

İstediği cevabı alamayınca çok sinirlendi!

Kocaman'ın kararından sonra gergin günler geçiren Volkan Demirel hocasından bir toplantı talep etti. Kocaman ile özel olarak görüşüp, derbide oynamayı beklediğini dile getiren Demirel, istediği cevabı alamayınca sinirli bir şekilde tesislerden ayrıldı.

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