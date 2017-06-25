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Aykut Kocaman, Dirar'ı sağ bekte kullanacak

Aykut Kocaman, Monaco’da genelde sağ açıkta görev yapan Faslı yıldızı sağ bekte kullanacak. Dirar’ın savunmada oynadığı birkaç maçını izleyen ve çok etkilenen Fenerbahçe’nin hocası tüm planlarını buna göre yaptı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor... 

Monaco’dan transfer edilen Faslı futbolcu yeni sezonda oynamaya alışık olduğu sağ açıkta değil, sağ bekte görev yapacak. Van der Wiel’i takımda düşünmeyen Kocaman bu bölgede Şener Özbayraklı ile birlikte Dirar’a şans verecek. Kocaman’ın ilk tercihi ise Faslı futbolcu olacak. 

Yeni sezon için oluşturulan kadroda teknik heyet hücum gücünün ön planda olacağı bir takım yaratmak istiyor. Bu nedenle beklerin hücuma destek vermesi büyük önem taşıyor. Dirar’ın bu bölgeden ileri çıkışları ve desteği sarı-lacivertli takımın daha etkili olmasını sağlayacak. Tecrübeli futbolcu Monaco’da az da olsa sağ bekte forma giyse de daha çok ön tarafta görev yapmıştı.Teknik Direktör Aykut Kocaman, Nabil Dirar’ın sağ bekte gösterdiği performanstan etkilenince Faslı oyuncuyu yeni sezonda daha çok savunmada oynatma kararı aldı. 

Takviye yapılacak

Planlarını buna göre hazırlayan Kocaman bu nedenle yönetime Dirar’ın önünde oynayacak bir sağ kanat oyuncusu için rapor verdi. Lens konusunda hedefine ulaşamayan Fenerbahçe’nin diğer alternatiflere odaklandığı ancak mutlaka sağ kanada bir takviye daha yapılacağı belirtildi.

(Skorer)

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