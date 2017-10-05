Aykut Kocaman, Galatasaray derbisine çift forvet çıkacak

Ligde bir türlü istediği seriyi yakalayamayan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ilk yarıyı maksimum puanla kapatmayı hedefliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarını geride bırakan ve önünde çok kritik Yeni Malatya ve Galatasaray maçları olan Sarı-Lacivertliler’de Kocaman, özellikle Kadıköy’de sahaya çift forvetle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Soldado ve Janssen ikilisine şans vermeyi düşünen Kocaman, Dirar’ın dönmesi halinde Giuliano’yu da yedek soyundurabilir.

‘LİMİTİ ARTIK DOLDURDUK’

Soldado’nun toparlanmasını ve takımın daha etkin bir hücum gücünün olmasını hedefleyen Kocaman, Malatya maçıyla birlikte çift forvetli 11’lerin startını verebilir.

Şu ana kadar Kadıköy’de 5 puan kaybeden Fenerbahçe’de Aykut Kocaman limiti doldurduklarına inanıyor. Bu yüzden Kadıköy’de kalan 14 maç için 42 puan hedefi de koydu.