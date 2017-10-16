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Aykut Kocaman: Galatasaray'la aramızda suni bir puan farkı var. Kapasiteleri asıl şimdi göreceğiz

Aykut Kocaman, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın yakaladığı puan farkının suni olduğunu belirtti.

Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Süper Lig'de 4-5 hafta sonra yukarı sıralarda puanların birbirine yaklaşacağını savundu.

Tecrübeli teknik adam, lider Galatasaray'ın zorlu bir fikstüre gireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki taraf açısından da bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an. Kapasiteleri şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız."

Asıl yarışın ligin ikinci yarısında başlayacağını aktaran Kocaman, "Galatasaray'ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakiplerimize üstünlük kurduk"

Aykut Kocaman, ligde geride kalan süreçte oynadıkları takımların hepsine futbol anlamında sahada üstünlük kurduklarını dile getirdi.

Bu süreçte sadece 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 kaybettikleri maçta hiçbir mazeretlerinin olmadığının altını çizen sarı-lacivertli teknik adam, "Her oynadığımız karşılaşmada rakiplerimize futbol olarak üstünlük kurmayı bildik. Bunu sonuca yansıtamadık. Oyun olarak üstünlük kurduk rakiplerimize. Geçen hafta Akhisarspor maçında gerçekten söylenecek bir şey yok. Yeni Malatyaspor maçının büyük bölümde ise istediğim Fenerbahçe vardı sahada." diyerek sözlerini tamamladı.

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