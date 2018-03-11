Aykut Kocaman: Geçmişi unutun

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla yeni bir sürece girecek Fenerbahçe’de teknik heyet oyuncuları psikolojik açıdan da hazırlamaya çalışıyor. Gelecek haftaları işaret eden Aykut Kocaman, “Geçmişle yaşanmayacağını” vurguluyor.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanıyla yeni bir sürece girecek. Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında geriye düşen sarı-lacivertliler, özellikle iç sahada kaybedilen Akhisarspor maçından fazlasıyla etkilendi.Bu maçın analizi detaylı şekilde yapılsa da özellikle kaybedilen 3 puan takıma moral açısından çok olumsuz yansıdı.

Teknik direktör Aykut Kocaman da hafta boyu takımı bu olumsuz etkiden kurtarmaya çalıştı. Bu sezon benzer şekilde birçok puan kaybeden sarı-lacivertliler de artık geçmiş geride kaldı.

Geleceğe işaret

Sezon boyunca bireysel hatalar ve sürpriz kayıplar takımın zirveden uzaklaşmasına sebep oldu. Kocaman da artık kaybedilen puanların değil, kazanılacak puanların önemli olduğunu belirtti. Geçmişi unutup kendilerini tamamen 10 maçlık yeni periyoda hazırlamak zorunda olduklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Geçmişle yaşanmayacağını” vurguladı.

Şampiyon olmak istiyorlarsa gelecek maçların belirleyici olacağını söyleyerek bir an önce toparlanmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Önemli faktör

Bu arada Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor sınavı öncesi deplasman karnesi de dikkat çekiyor. Bugünkü maçtan puan alması ya da kazanması durumunda 13 deplasman maçından en çok puan alan takım olacak olan sarı-lacivertliler, oyun sistemini bu tip maçlarda daha rahat ortaya koyuyor. İç sahada özellikle gol yediğinde taraftar baskısı sebebiyle sarı-lacivertli futbolcular panik yapıyor. Özellikle son Akhisar maçından sonra bu konu soyunma odasında gündeme geldi.

Bu tip bir baskı oluşunca bir an önce kaleye gitme ve golü bulma isteği sebebiyle oyun disiplininden kopuşlar söz konusu oluyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler deplasmanda daha rahat şekilde oynuyor, sistemini sahaya yansıtıyor.

(Skorer)