Aykut Kocaman, Giuliano'yu kızağa çekecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada istediği sonuçları alamadı. Lider Galatasaray ile arasında 8 puanlık fark bulunan sarı lacivertlilerde yeni transferlerden Giuliano'nun da performansı beklenen seviyede olmadı. Brezilyalı oyuncunun, teknik heyetin isteklerini tam anlamıyla yerine getirememesi nedeniyle yedek kulübesine çekilebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Giuliano ilk 11'den kesilecek mi?

Sarı lacivertlilerin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Giuliano'nun maç içerisinde mücadele etmesi ve topsuz oyunda iyi performans sergilemesine rağmen oyun kurucu rolünü beklendiği gibi üstlenememesi teknik heyeti yeni arayışlara itiyor. Mathieu Valbuena'nın saha içerisinde tek başına sorumluluk almasını istemeyen ve Giuliano'nun da Fransız futbolcuyla birlikte oyun kurucu gibi oynamasını isteyen teknik heyetin, oyuncudan beklenen verimi alamaması üzerine değişikliğe gideceği öğrenildi.

Nabil Dirar'ın da sakatlığını atlatmasının ardından Giuliano'nun yedek kulübesine çekilebileceği ve Dirar'a forma verilebileceği bildirildi.

(Futbolarena)