Aykut Kocaman, Giuliano'yu yedek kulübesine çekecek
Fenerbahçe’de yıldız isim yedeğe çekilecek, onun yerine Nabil Dirar kadroya dahil olacak. Bir hafta sonra cezası tamamlanacak olan Alper Potuk da takıma dönünce Galatasaray derbisinde orta saha yine değişebilecek.
Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor maçında kadro değişiyor. Sarı-lacivertli takımda Nabil Dirar’ın iyileşmesiyle birlikte Mehmet Ekici ya da Giuliano’dan biri kulübeye gelecek.
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın, tam olarak bekleneni veremeyen Giuliano’yu kulübeye çekmeye hazırlandığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcu, kanatta tam olarak istenen katkıyı sağlayamadı. Forvet arkasında oynama şansı olsa da bu bölgede Mehmet Ekici daha etkili olduğu için Brezilyalı futbolcunun kulübede olacağı belirtildi.
Derbide Alper
Evkur Yeni Malatyaspor maçına Dirar, Mehmet Ekici ve Valbuena ile çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda orta saha, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisine yine değişecek. Alper’in cezası bu maçla bitecek, futbolcunun takıma dahil olmasıyla orta saha tekrar kurgulanacak.
Teknik direktör Kocaman, ön liberoda Souza ve hemen önünde oynayan Ozan’ın uyumundan memnun... Kocaman, savunma ve hücum hattı arasında bu ikilinin verdiği katkının takım için önemli olduğunu düşünüyor.
(Skorer)
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