Aykut Kocaman, Giuliano'yu yedek kulübesine çekecek

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor maçında kadro değişiyor. Sarı-lacivertli takımda Nabil Dirar’ın iyileşmesiyle birlikte Mehmet Ekici ya da Giuliano’dan biri kulübeye gelecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın, tam olarak bekleneni veremeyen Giuliano’yu kulübeye çekmeye hazırlandığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcu, kanatta tam olarak istenen katkıyı sağlayamadı. Forvet arkasında oynama şansı olsa da bu bölgede Mehmet Ekici daha etkili olduğu için Brezilyalı futbolcunun kulübede olacağı belirtildi.

Derbide Alper

Evkur Yeni Malatyaspor maçına Dirar, Mehmet Ekici ve Valbuena ile çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda orta saha, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisine yine değişecek. Alper’in cezası bu maçla bitecek, futbolcunun takıma dahil olmasıyla orta saha tekrar kurgulanacak.

Teknik direktör Kocaman, ön liberoda Souza ve hemen önünde oynayan Ozan’ın uyumundan memnun... Kocaman, savunma ve hücum hattı arasında bu ikilinin verdiği katkının takım için önemli olduğunu düşünüyor.

(Skorer)