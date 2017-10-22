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Aykut Kocaman: Kazanamadığımız için mutsuzuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Kırmızı karta kadar Galatasaray üstündü"

"Maçın ilk yarısı, çok iyi olmasa da, maçı koparmaya yakın olduğumuz bir dönemdi. İkinci yarıda tam tersiyle karşılaştık. Kırmızı karta kadar Galatasaray üstündü. Sonrasında biz kontrolü ele aldık. Kazanamadığımız için mutsuzuz. İkinci sefer böyle oluyor."

"Yıllardır kenarda duruyorum, diğer kulübeye bakmam"

"Yıllardır kenarda duruyorum, diğer kulübeye bakmam. İkinci kez rakip kulübelerden bu tarafa bir şeyler geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, cevabını onlar vermeli. Böyle bir ortamda, zorluk derecesi güç maçta biraz da olsa hakemlere hak vermemek büyük insafsızlık olur. Bizim statta, Beşiktaş'ın stadında her yerde durum aynı. Ne olursa olsun 'Hakem bize versin' isteniyor."

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