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Aykut Kocaman Konyaspor'a geri dönüyor

Aykut Kocaman, Başkan Ali Koç’a hazırladığı 48 sayfalık raporu sunarak istifa edecek. Kocaman, 8 milyonluk TL’lik tazminatından da vazgeçecek.

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F.BAHÇE’DE tarihi seçimden Ali Koç’un zaferle ayrılmasının ardından gözler teknik direktör Aykut Kocaman’a çevrildi. Kocaman’ın yarın yeni F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının bu buluşmada istifasını Başkan Koç’a vereceği öğrenildi. Aykut Kocaman sözleşmesindeki yaklaşık 8 milyon TL’lik tazminattan da feragat edecek. 

RAPORDA HER ŞEYİ YAZDI

Kocaman, hazırladığı 48 sayfalık raporda geçen yıl kaybedilen şampiyonluğun nedenlerini ve takımdaki eksiklikleri bildirecek. Başarılı çalıştırıcının hazırladığı raporda mutlaka 2 tane stoper alınması gerektiğini ifade etti. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda taraftarın beklentisinin büyük olduğu ve bu nedenle Aykut Kocaman ile yola devam etmeyebilecekleri yönünde imalarda bulunmuştu. Kocaman’ın Konyaspor’a yeniden geri dönme ihtimali de bulunuyor.

(Aksam)

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