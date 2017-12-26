Aykut Kocaman, Konyaspor'un plaket teklifini reddetti
Fenerbahçe ilk yarının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Aykut Kocaman kendisine gelen o teklifi redetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 sezon çalıştırdığı ve tarihine geçtiği Konyaspor'un yönetiminden gelen teklifi geri çevirdi.
Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş.
Kocaman ayrıca, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş.
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