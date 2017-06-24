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Aykut Kocaman ligde ve Avrupa'da sıkıntı yaşamamak için iki kadro kuracak

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası gibi önemli kulvarlarda yarış halinde olacak olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, iki kadro kurmayı planlıyor.

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Lig, Avrupa ve kupada başarı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, Aykut Kocaman iki kadro oluşturuyor. Advocaat dönemindeki sıkıntılardan dersler çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, yedek kulübesinden de beklediği katkıyı almayı amaçlıyor.

Yeni sezonda da üç kulvarda mücadele için geniş bir kadro kurmak için çalışan Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Aykut Kocaman, birbirine yakın iki takım oluşturmayı hedefliyor.

Daha önce sarı-lacivertli takımın başında bir sezonda 64 maça çıkarak üç kulvarda da sonuna kadar mücadele etmeyi başaran deneyimli teknik adam bu sezon için de yine benzer bir anlayışla hareket ediyor. Sarı-lacivertliler ligi ilk hedef olarak görse de Kocaman, Avrupa’da da adından söz ettirmek istiyor, bunun yolunun da güçlü ve alternatifli bir kadrodan geçtiğini düşünüyor.

Advocaat’ta sıkışık kadro nedeniyle Avrupa ve lig maçlarında benzer kadrolar çıkarıyordu. Bunun da etkisiyle yorulan ve kulübeden yeteri kadar destek göremeyen takım, arka arkaya hedeflerinden koptu. Bunu da göz önünde bulunduran Teknik Direktör Aykut Kocaman bu sezon yapılacak takviye ile her bölge için iki alternatif oluşturmayı planlıyor. Böylelikle takım içindeki rekabet de artacak.

Son karar kampta

Teknik Direktör Kocaman’nın yaptığı tespitler sonucu eksik bölgeler için transfer çalışmaları yapıldı. Deneyimli teknik adam birkaç bölge içinse kamp çalışmasından sonra karar verecek.

(Milliyet)

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