Aykut Kocaman, ligde ya birinci oluruz ya ikinci

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ligin geleceğine bakıp, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Kayseri deplasmanında alınan galibiyet sonrası basınla sohbet eden Kanarya'nın teknik patronu 'Biz kalan maçlarımızı kazanırsak, ilk iki şansımızı yüzde 90 görüyorum' ifadesini kullandı.

KAYIPLAR ÇOK ÖNEMLİ

Lider Galatasaray'ın 2. ve 3. sıradaki Başakşehir ve Beşiktaş ile maçlarının olduğuna dikkat çeken Aykut Kocaman, şöyle devam etti: Bu maçlarda iki belki üç takım kaybedecek. Bizim kazanacağımızı düşünüyorym. Bu anlamda bazı kayıplar bize büyük katkı sağlayacak. Ama kayıpların nasıl olacağı önemli.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Şampiyonluk için ekstra bir haftaya ihtiyaç var. Galatasaray'ın bu iki maçın dışında kayıp yaşaması lazım. Kalan 7 haftada taraftarlar çok öenmli. Onları tribüne gelmemesinde bizim de iç saha maçlarında kötü sonuçlar almamızın payı var. Ama hedeflerimiz için onlara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek.