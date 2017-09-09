Aykut Kocaman maç sonu 'söyleyecek bir şey yok' dedi, taraftarlar küplere bindi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Aykut Kocaman, "Gerçekten konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından beri klasiğimiz oldu gibi görünüyor. 8. maç oldu, 4-5 oldu, kaleye gelen ilk topla gol yiyoruz. Sonra ise böyle son derece hızlı oynayan rakipleri baskı altına almak zor oluyor. Bugün daha da beter oldu, ikinci golü yedik. Ancak oyuncular geri dönmeyi başardı. Son anda gelen bir topu... Dediğim gibi sezon başında bu yana klasik haline geldi. Galibiyet için her türlü çabayı gösterirken, istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık. Söyleyecek bir şey yok, devam. Çalışmaya, düzeltmeye devam, başka şansımız yok" dedi.

"FENERBAHÇE TARİHE GEÇECEK BİR SEZON"

Kötü sonuçların takımı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Aykut Kocaman "Alınan sonuçlar bir adım geriye attırıyor. Özgüven kaybı var. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kalmış bir rakip karşısında öne geçmemize rağmen geriye çekilen, 5-6 pas yapamayan bir takım görüntüsündeydik. Bu tamamen kaygı. Fenerbahçe tarihe geçecek bir sezon oynuyoruz, olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Her gelen ilk top gol oluyor. İnsan hayatında hisseder ya, olmuyor bazı şeyler. Onlar orta, onlarca şut, sonuçta topu rakipten fazla içerisi sokamadığınız sürece olmuyor" diye konuştu.

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