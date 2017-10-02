Aykut Kocaman orta sahada Mehmet Topal-Josef De Souza ikilisini bozdu

Fenerbahçe'de son 3 sezonun en çok forma giyen ismi olan Mehmet Topal bu yıl yerini kaybetti. Teknik direktör Aykut Kocaman son yılların en çok eleştiri alan ikilisi olan Mehmet Topal-Josef de Souza orta sahasını bozdu.

2014-2015 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın 3591 dakikayla en çok kullandığı futbolcu Mehmet Topal'dı. Deneyimli oyuncu 2015-2016 sezonunda da Vitor Pereira'nın en fazla şans verdiği isim oldu. Milli futbolcu o sezonu 4237 dakikayla tamamladı. Mehmet Topal geçtiğimiz yılı da Martin Skrtel'in ardından en uzun süre sahada kalan oyuncu olarak geçti. Teknik direktör Dick Advocaat tecrübeli futbolcuyu 3950 dakika sahada tuttu.

Son 3 yılın en fazla sahada kalan ismi Mehmet Topal bu sezon geride kalan 11 resmi maçın 6'sında ilk 11'de oynayabildi. 31 yaşındaki futbolcu şu ana kadar sahada en fazla kalan futbolcular listesinde 8. sırada yer alıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman son maçlarda orta sahada Josef de Souza, Ozan Tufan ikilisine şans veriyordu. Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Vardar maçında Mehmet Topal'ı stoperde de değerlendirmişti.

Sarı-lacivertlilerde son iki yılın en fazla oynayan ikinci ismi de Josef de Souza olmuştu. Kocaman sık sık eleştirilen Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozarak yeni bir oyun düzeni oluşturmaya çalışıyor.