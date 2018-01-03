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Aykut Kocaman Robin van Persie'yi kadro dışı bıraktı

Robin van Persie Aykut Kocaman'ın devre arasında planlarında da bulunmuyor. Yıldız oyuncunun kadro dışı kaldığı ve Antalya kampına götürülmeyeceği öğrenilirken Hollandalı için bir kötü haber daha geldi.

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Van Persie Antalya kampında takımla olmayacak. Hollandalı oyuncudan umudu kesen Aykut Kocaman, yıldız ismi kampa götürmeme kararı alırken kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie'yi bir sürpriz bekliyor olacak.

Samandıra değil, Dereağzı!

Antalya kampı sona erdiğinde ve Sarı Lacivertli kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edemeyecek. Tecrübeli forvetin yeni antrenman tesisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri olacak!

Ozan'a kısmi af

Aykut Kocaman, Ozan Tufan konusunda ise biraz daha itidalli davranıyor. Daha çok koşmasını istediği oyuncusunda başka oyuncuların örnek gösterildiği ters bir cevap alan Kocaman, Ozan'a takım bulmasını söylemişti.

Ozan'ı Antalya kampına davet edecek olan ve öğrencisine son bir şans daha verecek olan Kocaman, 22 yaşındaki oyuncunun hal ve tavırların a da özellikle dikkat edecek.

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