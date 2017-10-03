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Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'yı sol beke çekiyor

Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçında Şener'i sol bekte görevlendirmeyi düşünüyor.

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Aykut Kocaman sol bekteki sorunu takım içinden çözmeyi düşünüyor.
 
Fanatik'in haberine göre Yeni Malatyaspor karşısında elde kalan tek sol bek Hasan Ali Kaldırım fakat Aykut Kocaman, Hasan Ali'nin performansını şu ana dek yeterli bulmadı. Diğer alternatif İsmail Köybaşı ise kart cezalısı. Tüm bu sorunlar Kocaman'ı o bölgede yeni alternatif arayışlarına itti. O bölgede Şener Özbayraklı'yı denemeyi düşünen Kocaman, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Şener'i sol bek olarak oynatmayı düşünüyor. 
 
Kariyerinde daha önce sol bek oynama tecrübesine sahip olan Şener, Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece sağ bekte forma giydi.  İyi bir kamp dönemi geçiren Şener, Mauricio Isla geldikten sonra bir daha forma giyemedi. Ligde sadece 1 maça çıkan Özbayraklı, 9 dakika sahada kaldı.

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