Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'yı sol bekte deneyecek

Fenerbahçe’nin ne sorunlu bölgelerinden biri savunmanın solu. İsmail hem formsuz hem de kart cezalısı.

Hasan Ali de beklentilerin uzağında ve sık sık sakatlıkla boğuşuyor. Aykut Kocaman, geçici de olsa buradaki sorunu çözmenin yollarını arıyor. Kocaman, Şener’i bu bölgede deneyecek. 27 yaşındaki oyuncu daha önce de sol bekte oynamıştı.

(Fanatik)