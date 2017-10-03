Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'yı sol bekte deneyecek
Fenerbahçe’nin ne sorunlu bölgelerinden biri savunmanın solu. Aykut Kocaman bu sorunu çözmek için Şener Özbayraklı'yı bu kanatta deneyecek.
Fenerbahçe’nin ne sorunlu bölgelerinden biri savunmanın solu. İsmail hem formsuz hem de kart cezalısı.
Hasan Ali de beklentilerin uzağında ve sık sık sakatlıkla boğuşuyor. Aykut Kocaman, geçici de olsa buradaki sorunu çözmenin yollarını arıyor. Kocaman, Şener’i bu bölgede deneyecek. 27 yaşındaki oyuncu daha önce de sol bekte oynamıştı.
(Fanatik)
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