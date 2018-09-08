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Aykut Kocaman sessizliğini bozdu! 'Bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum'

Aykut Kocaman uzun süren sessizliğini bozdu ve önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe ile yollarını sezon başı ayıran Aykut Kocaman uzun süren sessizliğini bozdu. Ajansspor'a konuşan Kocaman tatilini geçirdiği Yalıkavak'ta önemli açıklamalarda bulundu. "Şu an takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyen Kocaman “Fenerbahçe ile yollarımı ayırdıktan sonra birçok takımdan teklifler geldi. Ama ben bu sezon takım çalıştırmayı asla düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaman adının Rizespor başta olmak üzere birçok takımla geçmesi sorusuna ise “Teklif çok ama çalışmayı düşünseydim sezon başı gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu sezon takım çalıştırmayacağım” dedi.

(Ajansspor)

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