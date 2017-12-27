Aykut Kocaman, Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye geri çağırdı
Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan, fakat La Liga'da beklenen çıkışı yapamayan Kjaer'e Aykut Kocaman'dan 'Geri dön' çağrısı yapıldı.
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Kocaman'ın, Sevilla'dan ayrılabileceğine yönelik hakkında haberler çıkan Simon Kjaer'le bir görüşme yaptığı iddia edildi. Kocaman'ın Danimarkalı stopere, "Eğer İspanya'da mutsuzsan, kapımız sana her zaman açık" diyerek davette bulunduğu öğrenildi. Kjaer'in yapılan bu çağrıya net bir yanıt vermeyip, Sevilla'nın tavrına göre hareket edeceğini Aykut Kocaman'a ilettiği vurgulandı.
Sarı-lacivertlilerin normalde stoper arayışı yok; ancak Simon Kjaer için böyle bir hamle gerçekleşebilir. Sol beke, orta sahaya ve hatta forvete de takviye planları bulunan Kanarya'nın bu transferleri gerçekleştirmesi yabancı oyuncu satmasına bağlı. Gidecekler listesinin başında Van Persie, Fernandao ve Kameni bulunuyor.
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