Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi.
Aykut Kocaman'ın maçtan sonra sarı-lacivertli otobüsle değil özel bir araçla stattan ayrıldığı görülürken, deneyimli teknik adamın Ankara'da özel akraba ve dostlarıyla görüşebileceği de öğrenildi.
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