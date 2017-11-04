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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi

Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi.

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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi.

Aykut Kocaman'ın maçtan sonra sarı-lacivertli otobüsle değil özel bir araçla stattan ayrıldığı görülürken, deneyimli teknik adamın Ankara'da özel akraba ve dostlarıyla görüşebileceği de öğrenildi.

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