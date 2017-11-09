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Aykut Kocaman takımdan ayrılacak futbolcuları netleştirdi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yola devam kararı alınmasının ardından gözler takım içinde yapılacak operasyona çevrildi.

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Asbaşkan Ali Yıldırım ocak ayında yapılacak transferler için Aykut Kocaman ile görüştüklerini ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Alınacak oyunculara yer açmak için takıma fayda sağlamayan bazı oyuncularla yollar ayrılacak. İşte o isimler:

Bu isimlerin başında Aatıf Chahechouhe geliyor. Faslı futbolcunun eski kulübü Sivasspor'la temasta olduğu iddia edildi.

9 MAÇTA '0' ÇEKTİ

2 yıl önce Sivasspor'dan alınan Aatıf Chahechoue, bu sezon 6'sı Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 9 maça çıktı. Ne gol ne de asist katkısı yapamadı. 31 yaşındaki Faslı, geçen yıl ise 29 maçta 7 gol ve 5 asist ile nispeten daha verimli bir sezon geçirmişti.

Villarreal'den transfer edilen ancak henüz gol bile atamayan Roberto Soldado'nun da Japonya'dan teklif aldığı konuşuluyor. Yönetimin, teklifin resmileşmesi halinde İspanyol forveti de elden çıkarabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın adı da gönderilecekler listesinde geçiyor.

Ayrıca Fernandao ile Mehmet Topal'ın Bursaspor'a takasa gitmesi gündemde. Bursaspor'un da Fernandao'yu çok istediği biliniyor. Fenerbahçe, Bursaspor'dan Mehmet Topal ve Fernandao karşılığında Harun Tekin ve Aziz Behich'i isteyecek.

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