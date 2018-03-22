Aykut Kocaman: Valbuena böyle değildi

Sarı-lacivertli teknik adam yakın çevresiyle yaptığı sohbette, Fransız yıldız konusundaki şaşkınlığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, “Valbuena böyle değildi” dediği öğrenildi.

Zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın uzun süredir tanıdığı, takip ettiği ve istediği oyuncuyu yedek bırakması ilginç karşılanıyor.

Sonuç olarak Aykut Kocaman’ın bildiği ve tanıdığı bir oyuncuyu aldığı biliniyor. Transfer döneminde ısrarla istediği, sezon başı oyun planında önemli yer tutan tecrübeli futbolcu, taktik anlayışa uymadı ve zamanla ilk 11’den uzaklaştı. Hatta bazı maçlarda süre dahi alamadı.

Kocaman da bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta içinde kulüp ve kendi yakın çevresiyle bir sohbet toplantısı yapan deneyimli teknik adam bu durumla ilgili olarak “Valbuena böyle değildi” dediği öğrenildi.

Marsilya’da yıldızlaşan ve son olarak Olympique Lyon forması giyen Fransız futbolcunun bu takımlarda daha farklı oynadığını ifade etti.

32 yaşındaki oyuncunun o dönem takım oyununa daha yatkın olduğu ancak Fenerbahçe’de tam olarak bunu gösteremediğini belirtti.

Valbuena’nın bu sezon yaşadığı en büyük sıkıntı ise kendisini takımın yıldızı olarak görmesi. Spor Toto Süper Lig’de, Fransa’dan farklı olarak sadece bireysel yeteneklerinin yeterli olacağını düşenen Valbuena takım oyunundan uzaklaşıp savunma konusunda pek istekli davranmadı. Oyunu sürekli bireysel oynayıp takımın yıldızı olduğunu göstermeye çalıştı. Bu durum da Kocaman’ın oyun anlayışına uymadı.

Deneyimli teknik adam ısrarla öğrencisine yapması gerekenleri aktarırken, Valbuena, attığı goller ve asistlerden bahsetti. İkili bu konuda henüz ortak bir noktada buluşamadı.

(Skorer)