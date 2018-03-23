Aykut Kocaman, Valbuena'yı neden yedek bıraktığını açıkladı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yakın çevresinin ‘Valbuena’yı neden oynatmıyorsun?’ yönündeki ısrarlı sorularına ilginç bir anısını anlatarak yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “1999-2000 sezonunun son 7 maçında İstanbulspor’da teknik direktörlük ve futbolculuğu aynı anda yapıyordum. O dönemde Trabzonspor ile kritik bir maçımız vardı. Fizik gücüm yeterli olmadığı için maça yedek başladım. Biz küme düşme hattındaydık. İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önünde kapattı. Soyunma odasında ‘Timur’a sen çıkıyorsun ben giriyorum’ dedim. İkinci yarıda 3 gol attım.

MEMNUN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Maçı 5-1 kazandık. Attığım üç gol benim 200. gole ulaşmama neden oldu. Ama ben ilk önce takımı düşündüm. Fiziksel olarak 90 dakika için yeterli değildim. Maça baştan başlasaydım. Bu performansı sergilemeyebilirdim” ifadelerini kullanarak Fransız yıldızı neden yedek bıraktığını bir anlamda açıklamış oldu. 33 yaşındaki orta oyuncusu geçtiğimiz günlerde, “Burada kendimi ispat etmeye çalışmıyorum. Zaten rakamlar benim oynamam gerektiğini söylüyor” diyerek, yedek kalmaktan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

FRANSIZ OYNAMADI MI KAZANIYOR

Valbuena’nın ilk 11’de başlamadığı 9 maçta Kanarya 7 kez galip geldi, 1 beraberlik aldı bir kez de Beşiktaş’a mağlup oldu. Valbuena, 24 maçın 15’inde ilk 11’de başlarken Fenerbahçe’nin bu maçlarda, Valbuena’nın oynamadığı maçlara göre çok daha fazla puan kaybı yapmış olması dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Aksam)