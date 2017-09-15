Aykut Kocaman, Van Persie'den umudu kesti

Sarı-lacivertli futbolcular Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın beklentilerini büyük ölçüde karşılarken, en önemli sıkıntı olan gol probleminin çözülmesi için kollar sıvandı. Bu konudaki çalışmalara ağırlık verilirken, mevcut sistem ile devam kararı alındı.

Fenerbahçe büyük umutlarla girdiği yeni sezonda şu ana kadar istediği skorları alamadı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti yaptığı değerlendirmede takımın en önemli eksiğinin gol bulmak olduğu sonucuna vardı. İlk dört haftanın analizlerinde oyuncuların maç içinde istenenleri büyük ölçüde sahaya yansıttığı görüşü ön plana çıktı. Erken yenen gollere rağmen geri dönüş için çabalayan sarı-lacivertli futbolcular mücadele ve oyun anlamında Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın beklentilerini büyük ölçüde karşıladı.

RVP’den umut yok

Ancak bir türlü istenen gol ve gollerin gelmemesi doğal olarak sonuçlara da olumsuz şekilde yansıyor. Teknik heyetin en önemli sıkıntısı bu gol problemini çözmek. Van Persie’den umudu kesen teknik heyet Soldado’nun yanısıra Janssen ve iyileşen Fernandao ile birlikte bu sorunu aşmak için çabalayacak.

Aynı oyunda ısrar

Kocaman ve ekibi oyundan memnun olduğu için sistemde büyük bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor. Kritik maçlarda ise rakibe göre oyun planında değişiklik söz konusu olabilir. Israrla aynı oyun planı ile devam etmenin takımın sisteminin gerçek anlamda oturması için önemli olduğunu düşünen teknik heyet, bu nedenle mevcut sistemle ilerleyecek.

Ancak burada maç içinde ve ihtiyaca göre çift forvete dönülmesi başta olmak üzere sonuçlar gelmediği taktirde farklı sistemlerin denenmesi de söz konusu olabilecek.

(Skorer)