Aykut Kocaman Yeni Malatyaspor karşısına tek ön libero ve ofansif gücü yüksek bir takımla çıkacak

Gol yollarındaki sıkıntıyı aşmak için alternatifler düşünen Aykut Kocaman, Ozan’ı kulübeye çekip, Mehmet Ekici ve Giuliano ile Janssen’i desteklemenin hesaplarını yapıyor. Kocaman, bu maçı kazanıp, Galatasaray derbisine daha özgüvenli çıkmayı düşünüyor.

Fenerbahçe, bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçına daha ofansif bir kadro ile çıkarak kapanacak Evkur Yeni Malatyaspor savunmasını aşmayı planlıyor.Dirar’ın iyileşmesiyle birlikte sağ kanatta oynayan Giuliano’nun orta alanda oynama ihtimali doğdu. Ancak Mehmet Ekici de bu bölgede etkili oynadığı için teknik direktör Aykut Kocaman, son dönemdeki idmanlarda, orta sahanın merkezinde iki ismi aynı anda denedi. Daha önce Souza’nun önünde Ozan oynuyordu.

Taktik çalışmalarda Ozan yedek takımda görünürken, Brezilyalı’nın önünde Mehmet Ekici ve onun önünde de Giuliano forma giydi.

Henüz son karar verilmemiş olsa da, orta sahanın bu şekilde oluşması bekleniyor. Kocaman’ın bu denemesinin ve orta sahayı bu şekilde oluşturmasındaki temel sebeplerden başında hücumda yaşanan sıkıntı geliyor. Başarılı teknik adam, tek ön liberonun önünde ofansif gücü yüksek iki oyuncuyu kullanarak, kapanacak olan Malatya savunmasını aşmanın hesapları yapılıyor. Aykut Hoca, hücumda etkili ve yetenekli oyuncu sayısını arttırarak daha fazla tehlike yaratılması amaçlanıyor.

Teknik heyet Galatasaray derbisi öncesi bu maçın öneminden bahsediyor. Derbiye daha rahat ve özgüvenli çıkabilmek için bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini ifade ediyor. Bu yüzden 90 dakika tam konsantrasyon ile oynanması gerektiği aksi taktirde rakibin tehlike yaratabileceğinin altı çizildi.

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