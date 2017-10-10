Aykut Kocaman yeniden gündeme gelen Hatem Ben Arfa transferini dört gözle bekliyor

Fenerbahçe’de Hatem Ben Arfa transferi yeniden raftan indirildi. Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız, yaz döneminde ikna edilememişti. Yönetim, ocak ayında bir kez daha Paris’e çıkarma yaparak 30 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak. Sarı- Lacivertliler, PSG’nin bonservis istememesi halinde Ben Arfa’ya kulübünden yarım sezon için alacağı maaşı imza parası olarak ödemeyi teklif ederek, bu işi bitirmeye çalışacak.

İlk dönemindeki gibi

Fransız yıldızın ocak ayında gelmesi halinde Sarı- Lacivertliler’in hücum planı da değişecek. Şu anda sadece Valbuena üzerinden oyun kurmaya çalışan Kanarya’da Aykut Kocaman, çok daha hareketli bir sisteme geçiş yapacak. 52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’deki ilk döneminde ileri uçta Sow, Emenike ve Kuyt’ı saha içerisinde sürekli yer değiştirerek oynatıp, ceza sahasında çok daha etkili oluyordu. Bu kez aynı plan, forvet arkasında Valbuena, Giuliano, Ben Arfa üçlüsüyle sahaya yansıtılacak.

Hücum planı çeşitlenecek

Janssen’in arkasında görev yapacak bu isimler, maç sırasında sık sık pozisyonlarını değiştirecek. Hücuma çıkarken oyun kurma rolü sadece bir isimde olmaktan çıkacak. Fenerbahçe’nin atak planları daha çeşitli hale gelecek. Valbuena, Giuliano, Ben Arfa üçlüsünün hareketli oyunu, rakip savunmaların markaj planlarını da işlemez hale getirecek. Aykut Kocaman bu nedenle Fransız yıldızın bir an önce takıma kazandırılmasını çok istiyor. Kocaman, Ben Arfa’nın gelmesi halinde etrafındaki oyuncuların performansını da üst seviyelere çekeceğine inanıyor.

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