Aykut Kocaman yine sert konuştu: Şampiyonluk imkanını elimizden aldılar

Fenerbahçe’de 0-0’lık Galatasaray derbisinin yankıları dinmek bilmiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, hakem Bülent Yıldırım’ın maçtaki yönetiminin kendilerine pahalıya mal olduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Bu karşılaşmaya, şampiyonluk yolunu açma fırsatı olarak bakıyorduk” dedi. Aykut Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü...

'Canımızı çok yaktılar'

"Derbiye güzel başladık. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Ancak hakemi hesaba katmadık. Henüz maçın başındaki pozisyonları çalsa, her iki takım adına da farklı durumlar oluşacaktı. Maalesef olmadı. Hakem penaltıları görmedi, kırmızı kartı atladı. Şampiyonluk yolumuzu açma imkanı, elimizden alındı. Bizim için kaçan fırsat büyük oldu. Canımızı çok yaktılar."

'İpler elimizde değil'

"Artık önümüzdeki 8 maça bakacağız. Kayserispor ile başlayıp, Konyaspor ile bitecek maratonda hepsini kazanmamız yetmiyor. Çünkü Galatasaray’dan 6, Başakşehir’den 5 puan gerideyiz. Bu iki rakibimizin de puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Ne olursa olsun, elimizden geleni yapacağız. Şimdi her şeyimizle Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Avrupa’ya itme mücadelesi veren rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz."

'Kupa çok önemli'

"Türkiye Kupası şu anda bizim için çok önemli. Beşiktaş’a karşı ilk maçta 2-2’lik skorla sahadan ayrılmıştık. Rövanşta bunun avantajını kullanarak adımızı finale yazdıracağız."

(Fanatik)