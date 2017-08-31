Aykut Kocaman yönetimden Emre Belözoğlu'nu istedi

Deneyimli çalıştırıcının sakatlığı düzelen Mehmet Ekici’yi ön liberoda düşündüğü, Giuliano’nun dışında hem hücuma destek verecek, hem de savunmaya yardım edecek bir 8 numara ile kafasındaki ideal üçlüyü oluşturacağı bildirildi. Yönetimin girişimlerini sürdürdüğü ancak listedeki oyuncuların astronomik fiyatlarının bu transferi zorlaştırdığı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımdaki sıkıntının orta sahadan çok ön bölgedeki oyuncuların verimsizliğinden kaynaklandığını söylese de sarı-lacivertli kulübün harıl harıl 8 numara aradığı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın yönetime verdiği raporda Emre Belözoğlu tipinde bir oyuncu istediği, ancak şu ana kadarki girişimlerden bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Listenin ilk sırasındaki Shakhtar Donetskli Fred için Ukrayna kulübünün astronomik rakamlar talep ettiği, bu yüzden transferin gerçekleşmediği bildirildi. Josef de Souza’dan gelecek parayı tamamen 8 numara transferine aktarmayı planlayan yönetimin bu yüzden İngilizlerden bonservis ücretini peşin istediği ifade edilirken, Avrupa’da bugün sona erecek transferin döneminin ardından kendisine takım bulamayan yıldız isimlerle bir kez daha temasa geçileceği ve orta sahaya mutlaka takviye yapılacağı belirlendi.

Forvete takviye

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın sakatlığı düzelen Mehmet Ekici’yi ön liberoda düşündüğü, Giuliano ve hem hücuma destek verecek, hem de savunmaya yardım edecek bir 8 numara ile kafasındaki ideal orta sahayı oluşturacağı bildirildi. Pas yüzdesi yüksek, dikine oynayan isimlerle yola devam etmeyi düşünen Kocaman’ın forvet bölgesine de oyuncu baktığı öğrenildi.

Bu arada adı Fenerbahçe ile anılan PSG’nin Fransız yıldızı Ben Arfa’nın Türkiye’ye gelmek istemediği ileri sürüldü. Fransız medyası, tecrübeli oyuncunun takımdan kesinlikle ayrılmayacağını, gerekirse bir yıl top oynamamayı bile göze aldığını yazdı.