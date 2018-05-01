Aykut Kocaman zor dönemde takımını sırtladı

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya şampiyonluk şansını ve umudunu güçlendirerek giren Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Aykut Kocaman yine büyük bir misyonla çalışıyor.

Sezon başında efsane olarak anıldığı camiasına geri dönen Kocaman, kendi tabiriyle kariyerinin en zor, en stresli sezonunu geçiriyor. Hem mental açıdan hem de saha durumları açısından oldukça fazla ve farklı sorunlarla uğraşan Kocaman, teknik direktörlüğünün yanında adeta bir lider gibi de davranıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, göreve geldiği ilk andan itibaren hep başka bir sorunla boğuştu. Bu yılın 2010-11 sezonundan bile daha zorlu geçtiğini kaydeden Kocaman'ın, Temmuz 2017-Nisan 2018 arasında geçirdiği 9 aylık sürecin madde madde dönüşü şöyle:

- Finansal Fair Play kuralları nedeniyle mevcut kadro düzenlemesi ve yapılacak transferlerin çalışması nedeniyle hassas ve titiz bir çalışma uygulandı.

- Yeni sezon öncesi ilk olarak Vardar sürprizi, ardından ligdeki istikrarsızlık ve yaklaşık 12 puana mal olan bireysel hatalar yaşandı.

- 10. haftada Osmanlıspor deplasmanında gelen 1-1'lik sonuç sonrası yaşanan buhranlı dönem.

- Göreve dönüş sonrası yakalanan çıkışa karşın sürekli artan hakem hatalarının devamı.

- Devre arası döneminde önce Van Persie ardından Ozan Tufan konusundaki anlaşmazlıklar.

- Beşiktaş ile kupada yapılan iki maçın verdiği yorgunluk. Vodafone Park'ta Alper ve Volkan'ın kırmızı kartı, kavgalı ortam. Daha sonra Kadıköy'de de yarım kalan maçın yanında, Beşiktaş ve Şenol Güneş ile yaşanan sorunlar.

- Ligde özellikle iç sahada yaşanan istikrarsız sonuçlar.

- 30. haftaya kadar tam kadroyla çalışılamaması ve sezon başından beri gelen sakatlık problemleri.

KULÜBÜN LİDERİ

Aykut Kocaman sezon başından itibaren sportif sonuçlarda, hakem hatalarında ya da diğer kulüplerle yaşanan bazı sorunlarda hep takımını sahiplendi.

Son olarak Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun da dikkate çektiği gibi takıma ve camiaya liderlik eden Kocaman, her basın toplantısında en az maç analizleri kadar takımın ve kulübün sorunlarına değindi.

Tecrübeli çalıştırıcı özellikle Beşiktaş ile oynanan lig ve kupa maçlarında mental olarak da yıprandı. Hiç istemediği halde sürekli kendini kavga ortamında bulan Kocaman, haksız gördüğü her konuda sesini yükseltmekten çekinmedi.

(Milliyet)