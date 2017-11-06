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Aykut Kocaman’a yakın bir isim, hocanın istifa kararı aldığını ve kararından dönmeyeceğini açıkladı

Fenerbahçe Yönetimi, istifa imasında bulunan teknik direktör Aykut Kocaman'a ulaşmaya çalıştı, başarılı olamadı.

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Sarı-lacivertli teknik adam, telefonlarını kapadı, ikna için girişimde bulunacaklara izin vermedi. Ailesi ve yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yapan Aykut Kocaman’a yakın bir isim, “O iş bitti. Kocaman kesin kararlı, dönmüyor” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’de yönetim, Aykut Kocaman’ı istifa kararından vazgeçirmek için görüşmeye çalıştı. Ancak ayrılmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı, telefonunu kapayarak kimseyle konuşmadı.

Osmanlıspor beraberliği sonrası lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 9’a yükselmesi sonrası deneyimli teknik adam “Gerekeni yapacağım” diyerek istifa etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. Sarı-lacivertli yönetim, her ne kadar, kendilerine ulaşmış bir istifası olmadığını, deneyimli çalıştırıcının salı günü için antrenman programı yaptığını ve bu açıklamaların alınan şok sonuçla alakalı olduğunu ifade etse de, deneyimli teknik adamın geri adım atmayacağı belirtildi.

Kısa süre içinde yönetime resmi olarak istifasını sunacak olan çalıştırıcı, telefonlarını kapadı. Ailesi ve yakın çevresi ile durum değerlendirmesi yaptıktan sonra da istifa kararını iyice netleşirdi. Kocaman, yönetimin olası geri döndürme çabalarına rağmen kararından geri adım atmayacağını ifade etti.

İstifa bugün

Kendisinin bu saatten sonra takıma faydasının olamayacağı tespitinde bulunan deneyimli teknik adam, en azından sezonun geri kalanı için takımın yeni bir çalıştırıcı ile toparlanma ihtimali olabileceğini düşünüyor.

Kocaman gün boyu telefonlarını kapasa da kararını yakın çevresiyle paylaştı. Deneyimli teknik adama çok yakın bir isim, “O iş bitti. Kocaman kesin kararlı, dönmüyor” ifadesini kullandı. İstifanın bugün resmi olarak yönetime sunulması bekleniyor.

Hoca neden istifa demedi

Aykut Kocaman’ın istifa kelimesini kullanmaması, 2012 yılında Karabükspor maçından sonra aldığı istifa kararıyla ilgiliydi. Mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adam “Görevimi sonlandırıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Ardından yönetim ve futbolcular Samandıra’ya çıkarma yapmış ve Kocaman’ı aynı akşam bu kararından vazgeçirmişti. Bu olayın ardından sarı-lacivertliler, Kocaman’dan istifa kararı alması durumunda bunu basın toplantısı yoluyla öğrenmek istemediklerini ifade ederek önce kendileriyle paylaşmasını istemişlerdi. Kocaman da bu nedenle cumartesi akşamı “istifa” kelimesini kullanmadı.

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