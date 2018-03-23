Aykut Kocaman'dan 3,5 ay sonra bir ilk!

Fenerbahçe, milli takım maçları için verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken sarı lacivertli ekipteki ilk 11'de dikkat çeken bir detay vardı...

Fenerbahçe'de Aykut Kocama için kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroya geri dönen Ozan Tufan, Boluspor maçıyla tekrar ilk 11'e geri döndü.

Genç oyuncu son olarak 13 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.