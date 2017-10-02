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Aykut Kocaman'dan Bülent Yıldırım'a: Buraya ne amaçla geldiğiniz belliydi. Beşiktaş’ın intikamını aldın

1-0 kaybettikleri Akhisar maçı sonrası öfkeyle sahaya giren F.Bahçe Teknik Direktörü, hakeme, “Buraya ne amaçla geldiğiniz belliydi. Beşiktaş’ın intikamını aldın” diye tepki gösterdi.

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Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasına damga vuran olaylardan biri, teknik direktör Aykut Kocaman’ın maç sonrası sahaya girerek hakem Bülent Yıldırım’la diyaloğa girmesiydi. 82. dakikada Alper Potuk’a gösterilen kırmızı kart nedeniyle öfkeli olan Kocaman, Yıldırım’a, “Ne gördün de Alper’e kırmızı kart verdin?” diye sordu. Hakemden, “Rakibinin ayağına bastı” cevabını alan Kocaman, tepkisini şöyle sürdürdü:

‘BU SENE DE GÖREVİNİ YAPIYORSUN’

“Faulü yapan Alper değil Akhisarlı oyuncuydu, bizim lehimize faul vermeliydin. Ama sizin niyetiniz daha 1. dakikadan belliydi. Buraya ne amaçla geldiğiniz de belliydi. Beşiktaş’ın intikamını aldın.”

Olay sırasında Aykut Kocaman’ın yanında bulunan yardımcı antrenör Fahrudin Ömerovic’in de hakem Yıldırım’a, “Geçen sene Beşiktaş-Bursa maçında Quaresma’ya 3 defa kırmızı kart çıkarmalıydın ama yapmadın ve şampiyonu belirledin. Bu sene de görevini yapıyorsun” dediği belirtildi.

Hürriyet

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