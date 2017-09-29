Aykut Kocaman'dan Bülent Yıldırım'a el hareketi

Akhisar, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Hakem Bülent Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye gösterdiği 2 kırmızı kart mücadeleye damgasını vuran olay oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özellikle Skrtel’e gösterilen maçın 2. kırmızı kartında hakem Bülent Yıldırım’a büyük tepki gösterdi. İki eliyle hakeme baş parmaklarını kaldırarak tepki gösteren Kocaman’ın görüntüsü ekranlara yansıdı.

90+7 dakika süren karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında sahaya girerek hakem Bülent Yıldırım’ın yanına giden Aykut Kocaman, kırmızı kartlara olan tepkisini bir kez daha dile getirdi.