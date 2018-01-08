Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e yabancı göndermesi: Neden yaptığını biliyor mu, bilmiyorum

Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kulüp olarak sezon başında birçok konuda sıkıntımız vardı. 3 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe vardı. Diğer taraftan mali kriterler vardı. Oyuncularımızın özgüvenleri oldukça düşüktü. Tamamen yenileme kolay değildi, kadro üzerinden yenilemek istedik.

- İyi sinyaller verdiğimiz iki Sturm Graz maçı oynadık. Arkasından gelen daha düşük klasmandaki Vardar maçları hiç düşünmediğimiz bir şekilde sonuçlandı. Osmanlıspor maçına kadar çok kırılgan bir süreç yaşadık.

- Osmanlı maçından sonra bir karar vermem gerekiyordu. Elimizde iyi bir takım vardı. Dayanışması yüksek takımdık. Ama kıramadığımız bir şey vardı. Ben sorumluluğu üzerime aldım. Ama sonra devam etme kararı verdim. Daha sonra ise istediklerimizi yapan bir takım olduk.

- Devreyi lider bitirecek bir takım haline geldik. İki pozisyon normal şekilde sonuçlansa ilk yarıyı lider tamamlayacaktık. 3 Temmuz'un etkileri hala devam ediyor.

- Biz ekibimizle maçları defalarca izliyoruz. Önceki maçları da dönüp izliyoruz. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar da dahil belirli bütünlüğümüz var. Bireysel hatalar bizim adımıza ilk yarıya damga vurdu.

- Bireysel hatalar derken topu oyunculara atıyor değilim. Her şeyin içinde sorumlu olarak ben vardım. Osmanlı maçından sonraki reaksiyonum da bu yüzden oldu.

- Volkan Demirel tecrübe, kalite olarak zirvede bir oyuncu. Bu nedenle onu örnek veriyorum. Volkan 2-3 sezonda yapacağı toplam bireysel hatayı bu sezon başında yaptı. Gol yeme ve basit hatalar azalınca galibiyet serisi yakaladık.

- Türk futbolu mali açıdan feci durumda. Buna Fenerbahçe de dahil. Birçok kulüp gibi bizim de maddi anlamda sıkıntılarımız var. Ligin ikinci yarısının başı da tıpkı ilk devrede olduğu gibi zor olacak. İlk yarıya oranla daha hazırız ama zor maçlarımız deplasmanda olacak.

Transfer itirafı

- Şu anda bir transfer listemiz var ama hem kulüpler oyuncuları bırakmak istemiyor, hem de ücretler çok yüksek. Elbette transfer yapılmasını isterdim ama şu andaki kadromuz da şampiyonluk için yeterli. Alabileceğimiz oyunculara kadromuz açık ama şu anda elimizdeki oyuncular benim için dünyanın en önemli oyuncuları.

- Elif Elmas'ı 14 kişilik yabancı listemize yazacağız. Yabancı sayısı 6'dan bir anda 14'e nasıl çıktı merak ediyorum. Yapan kişi neden yaptığını biliyor mu, onu da bilmiyorum. Kimse bize de bir şey söylemedi. Sonuçları görme adına mevcut kural devam etmeli. Faydaları zararları görelim.