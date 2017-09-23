Aykut Kocaman'dan flaş sözler: Beşiktaş cezayı keser

Fenerbahçe’nin hocası, futbolcuları ile yaptığı toplantıda, Beşiktaş'ın çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi, “Rakibimiz hem orta alanda hem de bizim ceza sahamız içinde geçtiğimiz hafta olduğu gibi rahat paslaşırsa, boşluk bulursa işimiz zorlaşır” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbide orta sahayı kazanan takımın maçı da kazanacağını düşünüyor. Bu nedenle oyuncularını bu konuda uyaran sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı tüm planlarını da bunun üzerine kurdu. Kocaman’ın, bu nedenle sahaya güçlü bir orta saha ile çıkıp karşılaşmanın gidişatına göre taktik anlayışta değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Oyuncuları ile bir toplantı yapan ve geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçındaki hataları masaya yatıran Fenerbahçe’nin hocası, rakibe rahat oyun kurma şansı tanıdıklarını, hatta yedikleri golde ceza sahası içinde bile pas yapılmasına izin verdiklerini ifade etti, “Benzer bir durumu Beşiktaş karşısında da tekrarlarsak büyük sıkıntılar yaşarız. Beşiktaş çok yetenekli oyunculara sahip. Bu nedenle bu tip boşluklar bulduklarında ciddi tehlike yaratacaklarını unutmayın” dedi.

Bu arada Kocaman, hafta içi yapılan taktik antrenmanlarda forvet arkasında Mehmet Ekici ve Giuliano’yu değişmeli denerken, sağ kanatta Alper ve Giuliano üzerinde durdu. Son olarak ise bu bölgede Aatıf görev aldı. Deneyimli teknik adamın en büyük sürprizi ise takımın iki golcüsünü aynı anda oynatmasıydı.

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